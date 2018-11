Mühlhausen/Thüringen

Landeskonferenz der Jusos mit Bundesvorsitzendem Kühnert

03.11.2018, 01:41 Uhr | dpa

Mit der Krise der SPD beschäftigt sich die Nachwuchsorganisation der Thüringer Sozialdemokraten auf einer Landeskonferenz heute in Mühlhausen. Nach Meinung der Jusos steht die Sozialdemokratie vor einer ihrer wichtigsten Bewährungsproben angesichts der Stimmenverluste bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Zur Diskussion über Auswege aus der Misere haben sich die Jusos ihren Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert sowie Thüringens Parteichef Wolfgang Tiefensee eingeladen. Der Landeskonferenz liegen zudem eine Reihe von Anträgen vor, bei denen es unter anderem um Lehrmittelfreiheit oder ein kostenloses Schülerticket in Thüringen geht.