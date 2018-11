Wolfsburg

Wolfsburg empfängt Spitzenreiter BVB, Hannover auf Schalke

03.11.2018, 01:57 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg empfängt heute in der Fußball-Bundesliga um 15.30 Uhr den bislang noch ungeschlagenen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen in Serie hoffen die Niedersachsen auch gegen das derzeit beste deutsche Team auf die Fortsetzung des positiven Laufs. Gelingt gegen den BVB eine Überraschung, könnte sich Wolfsburg in der Tabelle vorerst nach oben orientieren.

Ganz andere Sorgen hat derzeit Hannover 96. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter steht vor dem Spiel beim FC Schalke 04 heute um 15.30 Uhr mit nur einem Sieg im Tabellenkeller. Eine weitere Niederlage würde die Stimmung in Hannover weiter verschlechtern.