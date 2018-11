Kandel

Erneut Demonstrationen in Kandel

03.11.2018, 02:35 Uhr | dpa

Zwei Monate nach dem Gerichtsurteil im Kandel-Mordprozess wollen heute erneut verschiedene Gruppen in der südpfälzischen Verbandsgemeinde auf die Straße gehen. Um die politisch teils gegensätzlich ausgerichteten Demonstranten auf Abstand zu halten, sind nach Angaben der Polizei zahlreiche Beamte im Einsatz. Insgesamt wurden 17 Kundgebungen und kleinere Mahnwachen angemeldet, in mehreren Fällen kündigten die Veranstalter je etwa 50 Teilnehmer an.

Seit dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia am 27. Dezember 2017 in Kandel gibt es immer wieder Demonstrationen und Gegenkundgebungen. Das Landgericht Landau hatte am 3. September den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. wegen Mordes an seiner früheren Freundin zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Richterspruch ist noch nicht rechtskräftig.