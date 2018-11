Frankfurt am Main

Schlechte Noten trotz erster Fortschritte bei der NordLB

03.11.2018, 09:38 Uhr | dpa

Norddeutschlands größte Landesbank sieht sich durch die Ergebnisse des Stresstests bestätigt, obwohl die NordLB mit ihrer Kapitalquote Schlusslicht unter allen untersuchten deutschen Banken wurde. Das Geldhaus mit den Haupteigentümern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt setzt zurzeit ein Konzept zur Stärkung von Kapitalquoten und Profitabilität um, bei dem auch ein Bieterverfahren angestoßen wurde. Offiziell sind noch "unter zehn" - inoffiziell fünf bis sechs - Bieter im Rennen. Anfang Dezember soll nach inoffiziellen Angaben die Bewertung der bisherigen Angebote erfolgen, um kurz vor Weihnachten die Bieter aus der Schlussrunde zu verkünden.

Bis zum Jahreswechsel, so die Planungen, soll feststehen, mit wem die Bank und ihre Eigentümer die Zukunft der NordLB gestalten wollen. Sie ist durch Schiffskredite belastet, bei denen Schuldner Probleme mit der Rückzahlung haben. Den Anteil der Schiffskredite am Geschäft hatte sie vor einem Jahr auf knapp 13 Milliarden Euro reduziert - nun liegt er bei 11,5 Milliarden Euro. Der Anteil fauler Schiffskredite gilt mit 7,7 Milliarden Euro zwar immer noch als hoch, doch ist er deutlich schneller geschmolzen als zunächst erhofft. Bis Ende 2019, so das Ziel der Bank, soll er unter fünf Milliarden Euro sinken.