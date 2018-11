Dresden

Feuerwehrleute für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt

03.11.2018, 11:32 Uhr | dpa

Für 50 Jahre im aktiven Dienst sind am Samstag 164 Feuerwehrleute aus Sachsen geehrt worden. Neben einer Urkunde und einer Ehrenmedaille erhielten die Jubilare eine Prämie in Höhe von 500 Euro, wie das Innenministerium am Samstag in Dresden mitteilte. "Mit der Jubiläumszuwendung wollen wir die viele Jahre geleisteten aktiven Dienstes zum Wohle der Allgemeinheit besonders anerkennen", sagte Innenstaatssekretär Günther Schneider. Bei den Einsätzen riskierten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht selten das eigene Leben, um andere zu retten. "Diesen Menschen gebühren unser Respekt und unser Dank."