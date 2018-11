Unfälle

Sportwagen bei Unfall zerstört

03.11.2018, 11:50 Uhr | dpa

Ein italienischer Sportwagen ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Kirchheim (Kreis Esslingen) völlig zerstört worden. Vier Menschen in dem Fahrzeug wurden verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 23 Jahre alte Fahrer verlor auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung München an einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er streifte erst ein anderes Auto, prallte dann in die linke Schutzplanke und schließlich auch noch in die rechte. Nach mehr als 200 Metern kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 180 000 Euro.