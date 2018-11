Berlin

Duo sprüht "Marx" an Hauswand: Staatsschutz ermittelt

03.11.2018, 13:12 Uhr | dpa

Zwei Männer haben in Berlin-Wedding das Wort "Marx" an eine Hauswand gesprüht und sind auf frischer Tat ertappt worden. Routinemäßig ermittelt der Staatsschutz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Männer flüchteten zunächst vom Tatort in der Sparrstraße, konnten jedoch wenig später von Polizisten gestellt werden. Die beiden Sprayer im Alter von 28 und 30 Jahren trugen noch mit Farbe beschmierte Handschuhe bei sich.