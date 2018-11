Senden

Betrunkene Fahrerin zerlegt neues Auto: Drei Verletzte

03.11.2018, 13:20 Uhr | dpa

Mit ihrem soeben neu gekauften Auto hat eine 50 Jahre alte Frau auf der Autobahn 7 bei Neu-Ulm einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Die betrunkene Autofahrerin kam nach Polizeiangaben vom Samstag mit ihrem Fahrzeug in den Grünstreifen und steuerte dagegen. Dabei schleuderte der Gebrauchtwagen gegen ein weiteres Fahrzeug und überschlug sich. Das zweite Auto prallte durch den Zusammenstoß gegen die Mittelschutzplanke.

Die 50 Jahre alte Frau und die Insassen des zweiten Fahrzeugs, eine 27-Jährige am Steuer und ihre schwangere Mitfahrerin, wurden teilweise schwer verletzt. Sie kamen am Freitagabend in Krankenhäuser. Die 50-jährige Verursacherin des Unfalls hätte laut Polizei eigentlich gar nicht mehr am Steuer sitzen dürfen - sie hatte bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt ihren Führerschein verloren.