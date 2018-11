Bremen

Bremer Grüne sehen Rückenwind für Bürgerschaftswahl

03.11.2018, 13:47 Uhr | dpa

Nach den erfolgreichen Landtagswahlen in Bayern und Hessen gehen auch die Bremer Grünen gestärkt in die Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr. "Die Ergebnisse in Bayern und Hessen sind ein wunderbarer Rückenwind", sagte der Landesvorsitzende Hermann Kuhn am Samstag auf einem Parteitag in Bremen. Die Grünen seien gewählt worden, weil sie sich für Klimaschutz, für eine Verkehrs- und Agrarwende sowie für eine offene Gesellschaft einsetzten. "Das ist auch unsere Politik." Auf dem Parteitag wollten die Grünen ihr Wahlprogramm für die Wahl im Mai 2019 verabschieden. Die Delegierten wollten unter anderem darüber diskutieren, ob Schulen künftig morgens erst um 9.00 Uhr beginnen sollen und die Grundschule auf sechs Jahre verlängert wird.