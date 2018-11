Pfiffelbach

Thüringer AfD weiter mit Doppelspitze

03.11.2018, 15:01 Uhr | dpa

Thüringens AfD hält an einer Doppelspitze im Parteivorstand fest. Neben Björn Höcke wurde am Samstag auf einem Landesparteitag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land) Stefan Möller als zweiter Landessprecher im Amt bestätigt. Höcke, der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt 81,2 Prozent der Stimmen. Möller, gegen den Klaus Stöber aus Westthüringen antrat, setzte sich mit 71,2 Prozent der Stimmen durch. Möller ist auch parlamentarischer Geschäftsführer der Thüringer AfD-Landtagsfraktion.

Möller sagte auf dem Parteitag, Ziel der AfD sei es, Deutschland auf einen "konservativ-patriotischen Kurs zu bringen". Der Landesverband habe die Gründung einer Stiftung der AfD sowie einer Vertriebs- und Verlagsgesellschaft auf den Weg gebracht, die Informationsmaterial der AfD in alle Haushalte bringen solle. Im Gegensatz zum Bundesvorstand sei er der Meinung, dass die AfD ihre Anliegen auch bei Demonstrationen deutlich machen solle.