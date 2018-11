Hannover

Wirtschaftsminister Althusmann reist nach China

03.11.2018, 15:54 Uhr | dpa

Zu einem China-Besuch startet am Sonntag Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit 45 Unternehmern. Neben Besuchen des Volkswagen-Werks in Foshan und des Internet-Konzerns Alibaba in Hangzhou stehen bis zum 10. November vor allem Gespräche rund um Digitalisierung und Elektromobilität im Fokus. In Shanghai soll es bei Gesprächen mit einer chinesischen Reederei auch um mögliche Anbindungen an niedersächsische Häfen gehen. Althusmann will sich unter anderem über Chinas erste geplante "intelligente" Highspeed-Autobahn informieren. Sie soll etwa fahrerlose Transportsysteme, automatisierte Gebührenerhebung und mobile Stromaufladung ermöglichen.

China sei im vergangenen Jahr erneut der wichtigste Handelspartner Niedersachsens außerhalb Europas mit einem Gesamtaußenhandelsvolumen von über 11 Milliarden Euro gewesen, teilte das Wirtschaftsministerium mit.