Hochwertiges Auto in Flammen: zwei weitere Wagen beschädigt

Drei Autos sind durch ein Feuer in Berlin-Kreuzberg beschädigt worden. Ein Fußgänger bemerkte am Samstagmorgen Flammen an einem hochwertigen Wagen, der in der Naunynstraße abgestellt war. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, brannte bereits das gesamte Fahrzeug. Zwei weitere Autos, die rechts und links daneben abgestellt waren, wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der Löscharbeiten musste die Naunynstraße in diesem Abschnitt gesperrt werden. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache für das Feuer. Verletzt wurde niemand.