Springe

Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall bei Bennigsen

03.11.2018, 17:23 Uhr | dpa

Ein 82-jähriger Radfahrer ist in der Region Hannover mit einem Auto zusammengeprallt und noch am Unfallort gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 460 zwischen Gestorf und Bennigsen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Senior habe mit seinem Rad die Straße überqueren wollen, als er von dem Wagen erfasst wurde. Vergeblich versuchten Ersthelfer noch, den Mann wiederzubeleben.