Neustadt an der Weinstraße

Jens Münster neuer Vorsitzender der Jungen Union in RP

03.11.2018, 17:56 Uhr | dpa

Die Junge Union in Rheinland-Pfalz hat Jens Münster zu ihrem neuen Landesvorsitzenden gewählt. Der 28-Jährige war bisher bildungspolitischer Sprecher der CDU-Jugendorganisation und setzte sich bei der Wahl am Samstag gegen Marc Philipp Janson, Mitglied des JU-Deutschlandrats, durch. Nach Angaben eines Sprechers ist Münster Doktorand an der Gutenberg-Universität in Mainz, die Bildungspolitik sei eines seiner Hauptanliegen. Er ist JU-Kreisvorsitzender in Cochem-Zell.

Beim Landestag in Neustadt hatte der bisherige Vorsitzende, Johannes Steiniger, nicht mehr für den Vorsitz kandidiert. Er hatte seit 2010 die CDU-Jugendorganisation geleitet. Am Sonntag soll in Neustadt auch CDU-Vizechefin Julia Klöckner sprechen. Klöckner hat schon erklärt, sie wolle nicht Nachfolgerin von Angela Merkel als Parteichefin werden. Der Landestag der JU steht unter dem Motto "Stadt. Land. Leben."