Wolfsburg

Wolfsburgs Steffen droht mit Schulterverletzung auszufallen

03.11.2018, 19:34 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg droht der Ausfall von Renato Steffen. Der Schweizer zog sich bei der 0:1-Niederlage am Samstag gegen Borussia Dortmund direkt nach seiner Einwechslung in der 69. Minute nach einem Fallrückzieher eine Verletzung an der Schulter zu. Laut VfL-Trainer Bruno Labbadia wird der Offensivspieler spätestens am Sonntag untersucht. Der Ex-Profi rechnet mit einer schlimmeren Verletzung.