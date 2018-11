Essen

"Danke Kumpel": Feste zum Abschied vom Steinkohlebergbau

03.11.2018, 19:41 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Danke Kumpel" haben am Samstag Bergleute und Bürger in fünf Bergbaustädten Nordrhein-Westfalens Abschied vom bald endenden Steinkohlebergbau genommen. Der Bergbaukonzern RAG veranstaltete dazu in Essen, Bottrop, Dinslaken, Hamm und Ibbenbüren Bürgerfeste. Im Vorfeld hatte die RAG insgesamt mehr als 10 000 Eintrittskarten ausgegeben. Im deutschen Steinkohlebergbau wird am Jahresende die Förderung eingestellt.

Die Veranstaltungen sollten nochmals bewusst machen, welche Leistungen Bergleute in den Bergbauregionen vollbracht haben, hieß es. Auf dem Programm standen unter anderem Auftritte lokaler Künstler und die Vorführung einer Kurzfassung der Filmdokumentation "Der lange Abschied von der Kohle". In Bottrop sang der Chor des Bergwerks Prosper Haniel. Ein Bergmann wurde interviewt. Geplant war auch das gemeinsame Singen des sogenannten Steigerlieds: "Glückauf, glückauf, der Steiger kommt...".