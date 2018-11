Villmar

Rollerfahrer missachtet Vorfahrt: tödlich verletzt

03.11.2018, 20:36 Uhr | dpa

Das Missachten der Vorfahrt hat einen Rollerfahrer in Westhessen das Leben gekostet. Der 68-Jährige sei beim Überqueren der Straße von einer von links kommenden Autofahrerin erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der Mann war auf einem Feldweg in Richtung der Verbindungsstraße Langhecke-Laubuseschbach (L 3063) unterwegs. Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall am Samstag leichte Verletzungen. Die Straße wurde für drei Stunden gesperrt.