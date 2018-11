Bestensee

Berlin Volleys ziehen ungefährdet ins Pokal-Viertelfinale

03.11.2018, 21:11 Uhr | dpa

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat das Viertelfinale im deutschen Pokal erreicht. Die Hauptstädter gewannen ihr Erstrunden-Match am Samstag beim Zweitligisten TGM Mainz-Gonsenheim ungefährdet mit 3:0 (25:17, 25:13, 25:21). Der ungeschlagene Zweitliga-Spitzenreiter hielt sich vor 400 Zuschauern wacker gegen den großen Favoriten aus Berlin. "Das sind doch die schlimmsten Spiele", hatte Volleys-Zuspieler Jan Zimmermann vor der Partie gewarnt: "Da bist du haushoher Favorit, der Gegner ist hochmotiviert und kniet sich unheimlich rein in die Sache." Am Ende gaben sich die Berliner aber keine Blöße.