Offenbach am Main

Offenbach ist an der Spitze der Existenzgründungen

04.11.2018, 08:56 Uhr | dpa

Offenbach ist Hessens "Gründerstadt". In keiner anderen Kommune werden nach Angaben der dortigen Industrie- und Handelskammer (IHK) umgerechnet auf die Zahl der Einwohner so viele Gewerbe neugegründet. Im vergangenen Jahr gab es in Stadt und Landkreis zusammen 6331 Anmeldungen - bei 6 199 Abmeldungen. Im Vergleich zu 2016 war dies bei den Gründungen allerdings ein Rückgang von 3,7 Prozent.

Wieviele "Startups" unter den Existenzgründungen sind, lässt sich laut IHK statistisch nicht aufschlüsseln. Offenbach sei jedoch bei jungen Unternehmensgründern in Zukunftstechnologien und im Kreativbereich gefragt, sagte IHK-Sprecher Klaus Linke. Ein Grund dafür sei auch, dass die Stadt im Vergleich zum benachbarten Frankfurt viel billigere Mieten habe. Viele Kreative seien jedoch freiberuflich tätig und müssten daher auch kein Gewerbe anmelden.