Berlin

Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

04.11.2018, 11:42 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Charlottenburg festgenommen worden. Der Mann stieg am Samstagnachmittag aus dem Fenster einer Wohnung in der Friedbergstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Hausbewohner beobachtete ihn und alarmierte die Beamten. Die Sicherheitskräfte konnten seine Flucht per Fahrrad gerade noch verhindern und nahmen ihn vor Ort fest. Das mutmaßliche Diebesgut, darunter Schmuck, Manschettenknöpfe und Geld, wurde beschlagnahmt. Auch das Fahrrad musste der 32-Jährige abgeben.