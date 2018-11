Heide

Dachstuhl eines Wohnblocks in Heide steht in Flammen

04.11.2018, 11:49 Uhr | dpa

In Heide hat ein Dachstuhlbrand in einem Wohnblock zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Feuer sei am Samstag gegen 21.00 Uhr im Dachgeschoss ausgebrochen und habe sich von dort ausgebreitet, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Ein erster Löschversuch habe abgebrochen werden müssen, weil brennende Teile des Dachstuhls herabstürzten, sagte der Sprecher weiter. Nach Angaben von Bewohnern galten laut Feuerwehr zunächst mehrere Menschen als vermisst. Später stellte sich glücklicherweise heraus, dass alle Bewohner bei der Evakuierung des Gebäudes erfolgreich in Sicherheit gebracht werden konnten.

Ein Mann wurde aufgrund einer Vorerkrankung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Neben den Anwohnern konnten die Rettungskräfte auch einen Hund und ein Chamäleon vor den Flammen retten. Durch die Folgen des Brandes sind Teile des Gebäudes derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist noch unklar.