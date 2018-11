Beiersdorf

Drei Kinder bei Autounfall schwer verletzt

04.11.2018, 12:02 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz sind fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter drei Kinder. Der Fahrer eines Kleinwagens hatte am Samstag in Beiersdorf an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und war mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Neben den beiden Erwachsenen am Steuer wurden zwei Sechsjährige und ein zwölf Jahre altes Mädchen, die ebenfalls in den beiden Autos gesessen hatten, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.