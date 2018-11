Hamburg

Spielhalle in Hamburg-Harburg überfallen: Ein Verletzter

04.11.2018, 14:31 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben eine Spielhalle in Hamburg-Harburg überfallen und dabei einen 55 Jahre alten Angestellten verletzt. Die Männer seien am frühen Samstagmorgen in die Spielhalle eingedrungen und hätten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der Täter fügte dem 55-Jährigen mit einem Schlag eine Platzwunde am Kopf zu. Die beiden flohen laut Polizei mit einer Beute von knapp 200 Euro. Der verletzte Angestellte wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine Sofortfahndung mit vier Streifenwagen blieb erfolglos.