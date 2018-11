Hamburg

Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers in Hamburg-Hamm

04.11.2018, 14:31 Uhr | dpa

Drogenfahnder der Polizei Hamburg haben einen mutmaßlichen Dealer in dessen Wohnung im Stadtteil Hamm festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht seit längerem aus seiner Wohnung heraus mit Drogen gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittler hatten im Vorfeld mehrere mutmaßliche Konsumenten beobachtet, die sich jeweils nur kurz in der Wohnung des Beschuldigten aufgehalten hatten. Bei einer Durchsuchung am Freitag fanden die Beamten verschiedene Drogen, darunter 50 Gramm Kokain sowie 480 Gramm Marihuana. Zusätzlich wurden noch rund 900 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Der 37 Jahre alte Verdächtige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.