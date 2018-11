Hamburg

Hamburger Judo-Team feiert dritte deutsche Meisterschaft

04.11.2018, 14:31 Uhr | dpa

Das Hamburger Judo-Team bleibt das Maß aller Dinge in der Bundesliga der Männer. Am Samstag feierte die Auswahl von Trainer Slavko Tekic vor rund 2000 Zuschauern in der Wandsbeker Sporthalle den dritten deutschen Mannschaftstitel in Serie. Im Finale gelang den Gastgebern ein 11:3-Erfolg über Rekordmeister TSV Abensberg.

Trotz des klaren Ergebnisses räumte Tekic ein, dass viele der Kämpfe eng gewesen seien. "Aber wir waren zielstrebig und haben uns keinen Fehler erlaubt." Das Halbfinale gegen den TSV München Großhadern (11:3) war nicht wunschgemäß verlaufen. Nach sieben Duellen stand es lediglich 4:3.

Den erneuten Triumph wollte der Coach nicht nur den Athleten und seiner Arbeit zuschreiben. "Daran ist auch das ganze Team um uns herum beteiligt gewesen." Präsident Rainer Ganschow bezeichnete die Wandsbeker Sporthalle als "ideal für die Endrunde". Obwohl das Duell zwischen dem Hamburger Juri Krakowezki und dem Abensberger Jakiv Chammo lediglich eines für die Statistik war, kämpften beide Judoka statt der regulären vier Minuten fast zehn Minuten um den Punkt, bis Chammo die entscheidende Wertung gelang. "Wir kämpfen für Hamburg. Und jeder Kampf ist wichtig. Wir wollen niemanden etwas schenken", betonte Trainer Tekic.