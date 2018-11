Pasewalk

Gewerkschaft kritisiert "Lila Bäcker"-Kurs

04.11.2018, 14:44 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Mecklenburg-Vorpommern hat die Bäckereikette "Unser Heimatbäcker" (Pasewalk) kritisiert. Es mache wenig Sinn, erst 225 Beschäftigten zu kündigen und dann Mitarbeitern Prämien zu zahlen, wenn sie Arbeitskräfte für das im Nordosten als "Lila Bäcker" bekannte Unternehmen werbe, erklärte NGG-Sprecher Jörg Dahms am Sonntag in Neubrandenburg. Der "Lila Bäcker" war Anfang 2018 in die Schlagzeilen geraten. Die Geschäftsführung wechselte, 225 Mitarbeiter wurden entlassen. Einige von ihnen klagten. An diesem Dienstag sollen am Neubrandenburger Arbeitsgericht dazu erste Urteile gesprochen werden.

Bei der Geschäftsführung von "Unser Heimatbäcker" in Pasewalk war bisher niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Nach Gewerkschaftsangaben bekommt ein "Lila Bäcker"-Mitarbeiter bis zu 1000 Euro, wenn er einen neuen Mitarbeiter anwirbt. Das Unternehmen hat in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg rund 2500 Beschäftigte. In Dahlewitz bei Berlin, Gägelow bei Wismar und Pasewalk waren im Frühjahr Standorte geschlossen worden, die Produktion wurde zentralisiert. Wie Dahms sagte, hätten viele Entlassene Vergleiche geschlossen und sich neue Arbeit gesucht.

Die NGG will mit den verbliebenen Beschäftigten einen Gesamtbetriebsrat bilden. Die Kette hat nach Angaben der Deutschen Beteiligungs AG (Frankfurt/Main) als Hauptfondsgesellschafter rund 400 Filialen in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern und rechnet mit 139 Millionen Euro Jahresumsatz.