Drittligisten Meppen bleibt nach 1:2 Tabellenvorletzter

04.11.2018, 16:20 Uhr | dpa

Der SV Meppen bleibt in der 3. Fußball-Liga weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Emsländer verloren am Sonntag beim Halleschen FC mit 1:2 (0:2) und rangieren nach der achten Saison-Niederlage mit zwölf Punkten auf Rang 19. Nach den Gegentreffern durch Mathias Fetsch (13. Minute) und Sebastian Mai (30.) konnte Meppens Nico Proschwitz in der zweiten Minute der Nachspielzeit nur noch auf 1:2 verkürzen. Meppen erwartet am kommenden Samstag (14.00 Uhr) den Karlsruher SC.