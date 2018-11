München

CSU und Freie Wähler legen Startbahn-Planungen auf Eis

04.11.2018, 16:33 Uhr | dpa

CSU und Freie Wähler legen die Planungen für die umstrittene dritte Startbahn am Münchner Flughafen für fünf Jahre auf Eis. Über die Notwendigkeit des Projekts gebe es zwischen den beiden Koalitionspartnern unterschiedliche Auffassungen, heißt es nach Angaben aus Parteikreisen am Sonntag im schwarz-orangen Koalitionsvertrag. Die Planungen für den Bau würden daher in der aktuellen Legislaturperiode - diese dauert bis ins Jahr 2023 - nicht weiterverfolgt. Die CSU will die dritte Startbahn, die Freien Wähler sind strikt dagegen.