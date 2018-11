Berlin

Überfall auf Wettbüro: Angestellter wird mit Waffe bedroht

04.11.2018, 16:40 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Mann hat ein Wettbüro in Berlin-Gesundbrunnen überfallen und Geld gestohlen. Der Unbekannte betrat am Sonntagmorgen das Geschäft in der Pankstraße, wie die Polizei mitteilte. Er bedrohte den 29-jährigen Angestellten mit der Schusswaffe und zwang ihn, sich auf den Boden zu legen. Anschließend griff sich der Mann Geld aus der Kasse. Er konnte mit der Beute unerkannt in Richtung Badstraße flüchten. Der Ladenmitarbeiter blieb unverletzt.