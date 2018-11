Erfurt

Pfadfinder-Auszeichnung für Ramelow

04.11.2018, 16:48 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist für sein Engagement in der Pfadfinder-Bewegung ausgezeichnet worden. Der Verband Deutscher Altpfadfindergilden, eine Vereinigung erwachsener Pfadfinder, verlieh ihm die St. Georgs-Plakette, wie die Staatskanzlei am Sonntag bestätigte.

Die Auszeichnung geht an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in ihrer Jugend selbst Pfadfinder waren und sich auch heute noch dazu bekennen. Ramelow war als Junge in seinem Heimatort Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen Mitglied der christlichen Pfadfinder. Der 62-Jährige zeigt sich gelegentlich auch noch als Ministerpräsident bei bestimmten Gelegenheiten mit dem Pfadfinderhalstuch.

Vor Ramelow erhielten unter anderem schon der frühere Bundespräsident Horst Köhler und der einstige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) die Ehrung. Die Jugendbewegung der Pfadfinder ist weltweit verbreitet.