Gummersbach

Gummersbach verlängert mit Torwart Puhle

04.11.2018, 17:03 Uhr | dpa

Der VfL Gummersbach kann auch in den kommenden zwei Jahren mit Torhüter Matthias Puhle planen. Der Handball-Bundesligist verlängerte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 33-Jährigen um zwei weitere Jahre. Dies teile der Verein am Sonntag mit. „Mit Matze konnten wir einen absoluten Teamplayer an den Verein binden, der sich in den vergangenen Jahren immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. Puhle spielt seit 2014 für Gummersbach und bildet gemeinsam mit Carsten Lichtlein das Torhütergespann des VfL Gummersbacher. Lichtlein wechselt im kommenden Sommer zum HC Erlangen.