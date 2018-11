Magdeburg

Neues Dommuseum begrüßt am ersten Öffnungstag 600 Besucher

04.11.2018, 18:39 Uhr | dpa

Das neue Magdeburger Dommuseum hat am ersten regulären Öffnungstag mehr als 600 Besucher gezählt. Allein in der ersten Stunde mit freiem Eintritt seien am Sonntagvormittag gut 150 Menschen gekommen, sagte die Sprecherin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Abend. Das Museum mit dem Namen Ottonianum informiert mit einer multimedialen Ausstellung und mit zahlreichen archäologischen Funden über die Geschichte der ersten gotischen Kathedrale auf deutschem Boden. Im Mittelpunkt stehen der mittelalterliche Kaiser Otto der Große und seine Frau Editha.

Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden mit der Besucherresonanz. "Das hat perfekt gepasst", sagte die Sprecherin weiter. Besonders gut sei die Projektion einer alten Zeichnung aus dem Kreuzgang des Doms angekommen. Dort können sich die Besucher fotografieren lassen und erscheinen virtuell in mittelalterlicher Kleidung an der Seite von Kaiser Otto. Binnen eines Jahres erwartet das neue Dommuseum den Angaben zufolge 50 000 Besucher. Ab Januar hätten sich bereits zahlreiche Busreisegruppen angekündigt. Zudem soll das Museum auf der wichtigen Berliner Tourismusbörse ITB beworben werden.