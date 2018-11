Stralsund

Stralsunder Wildcats im Pokal-Achtelfinale ausgeschieden

04.11.2018, 18:44 Uhr | dpa

Die Zweitliga-Volleyballerinen der Stralsunder Wildcats sind im Achtelfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Das Team von Trainer André Thiel unterlag Bundesliga-Aufsteiger NawaRo Straubing am Sonntag vor 500 Zuschauern in der heimischen Diesterweghalle nach großem Kampf mit 2:3 im Tie Break (26:24, 16:25, 25:20, 19:25, 11:15).

Tags zuvor hatten die Stralsunderinnen in der Liga SCU Emlichheim vor 380 Zuschauern in der Diesterweghalle mit 3:0 (25:20 25:22 25:17) bezwungen. Mit dem ersten Heimsieg der Saison verbesserten sich die Wildcats in der Tabelle der 2. Liga Nord auf den sechsten Rang.

Am Samstagabend hatte Meister SSC Palmberg Schwerin als einzige Vertretung aus Mecklenburg-Vorpommern die Pokal-Runde der besten Acht, die am 24. und 25. November ausgespielt wird, erreicht. Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang den Bundesliga-Rivalen Rote Raben Vilsbiburg klar mit 3:0.