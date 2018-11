Hamburg

VfB Lübeck beendet die Hinrunde auf dem zweiten Platz

04.11.2018, 18:52 Uhr | dpa

Die Fußballer des VfL Wolfsburg II haben sich die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Nord gesichert, doch die Konkurrenz aus dem hohen Norden hat den Kampf um den Drittligaaufstieg noch lange nicht aufgegeben: Der VfB Lübeck untermauerte mit einem 2:0-Erfolg beim VfL Oldenburg den zweiten Platz. Tommy Grupe und Florian Riedel erzielten bereits vor der Pause die entscheidenden Tore. Nach 62 Minuten musste Grupe mit Gelb-Roter Karte vom Platz, doch der VfB verwaltete das Ergebnis geschickt.

Gegen den VfB Oldenburg erreichte der SC Weiche Flensburg ein 2:2. Nach dem 1:5 im DFB-Pokal gegen Werder Bremen kamen die Gastgeber gut in die Partie, gingen durch Kevin Schulz in Führung. Doch Oldenburg drehte die Partie, so dass Flensburg erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich durch den eingewechselten Nico Empen kam.

Aufsteiger Holstein Kiel II zeigte sich auch gegen Werder Bremen II von seiner besten Seite: Beim 4:1-Erfolg traf Laurynas Kulikas zweimal, davon einmal per Elfmeter, und auch Julius Alt jubelte über zwei Treffer.

Von den Hamburger Vereinen durfte nur der HSV II feiern: Nach fünf Spielen ohne Sieg gewann das Team von Trainer Steffen Weiß gegen Hannover 96 II dank der Treffer von Christian Stark, Mats Köhlert und Aaron Opoku 3:0 und beendete die Hinrunde halbwegs versöhnlich auf Rang elf. Dagegen verlor die zweite Mannschaft des FC St. Pauli trotz eines Treffers von Jan-Marc Schneider bei Abstiegskandidat TSV Havelse 1:2. Eintracht Norderstedt ging daheim gegen den bis dato auswärts punktlosen FC Germania Egestorf-Langreder mit 0:4 unter.