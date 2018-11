Hamburg

HSV und Kiel im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bundesligisten

04.11.2018, 18:58 Uhr | dpa

Serdal Celebi, Blinden-Fußballer des FC St. Pauli, steht beim Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte am Borgweg. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist Hamburger SV trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals in einem Heimspiel auf den Bundesligisten 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel empfängt im FC Augsburg ebenfalls einen Erstliga-Club. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Die Lose hatte Serdal Celebi gezogen. Der Blindenfußballer des FC St. Pauli hatte im August das Tor des Monats erzielt.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass es ein Heimspiel geworden ist, noch dazu gegen einen Traditionsverein wie den 1. FC Nürnberg", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker: "Trotz der Schwere der Aufgabe wollen wir alles dafür tun, um ins Viertelfinale einzuziehen." Kiels Mannschafts-Kapitän David Kinsombi sagte: "Mit dem FC Augsburg kommt ein hochklassiger Gegner zu uns. Es ist immer schön, sich mit Erstligisten zu messen. Die Aufgabe ist machbar." Die Spiele werden am 5. und 6. Februar kommenden Jahres ausgetragen.