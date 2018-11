Erfurt

Wirtschaftsdelegation erkundet Marktchancen in Israel

04.11.2018, 19:13 Uhr | dpa

Valentina Kerst, neue Wirtschaftsstaatssekretärin in Thüringen, nach ihrer Ernennung. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Thüringen will die wirtschaftlichen Kontakte mit Israel ausbauen. Diesem Anliegen diene die Reise einer 30-köpfigen Wirtschafts- und Wissenschaftdelegation, die nach Angaben des Wirtschaftsministeriums am Sonntag begann. Die Leitung habe Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst. Bis zum 9. November würden vor allem die High-Tech-Standorte Tel Aviv und Haifa besucht sowie die dynamische Gründerszene Israels erkundet. Es gebe aber auch politische Gespräche in Jerusalem.