Leipzig

RB Leipzig im Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg

04.11.2018, 19:32 Uhr | dpa

RB Leipzig muss im Achtelfinale des DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Fußball-Museum in Dortmund. RB hat am 5. oder 6. Februar 2019 wie bereits in der 2. Runde am vergangenen Mittwoch gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:0) Heimrecht. Die Leipziger stehen erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Runde der besten 16 Mannschaften.

"Zunächst einmal freuen wir uns, dass wir im Achtelfinale wieder ein Heimspiel haben. Und alle guten Dinge sind drei, denn es kommt in unserer noch jungen Vereinshistorie jetzt bereits zum dritten DFB-Pokal-Duell gegen Wolfsburg", sagte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick.

Am 29. Juli 2011 hatte RB, damals noch als Regionalligist, in der ersten Runde Wolfsburg mit 3:2 sensationell bezwungen. Alle drei Leipziger Treffer gingen auf das Konto von Daniel Frahn. Am 4. März 2015 scheiterte RB dann bei seiner ersten und einzigen Achtelfinal-Teilnahme mit 0:2 am VfL.