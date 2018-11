Berlin

Neunjähriges Kind von Pferd schwer verletzt

04.11.2018, 19:32 Uhr | dpa

Ein neun Jahres altes Mädchen ist von einem Pferd schwer am Kopf verletzt worden. Der Unfall habe sich am Sonntag in Weißensee im Kreis Sömmerda ereignet, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Das Kind habe das Pferd am Zügel geführt. Plötzlich habe das Tier gescheut und es sei zu der Verletzung des Kindes gekommen. Das Mädchen soll jedoch nicht in Lebensgefahr schweben. Zuerst hatte MDR Thüringen über den Unfall berichtet.