Leipzig

NGG-Gewerkschaftstag beginnt in Leipzig

05.11.2018, 02:06 Uhr | dpa

In der Kongresshalle in Leipzig beginnt am Montag der 17. Gewerkschaftstag der Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Zur Eröffnung haben sich am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) laut Gewerkschaft 500 Teilnehmer angemeldet. Erwartet wird auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Auf dem Gewerkschaftstag wollen die Delegierten bis zum Freitag die künftige inhaltliche und politische Ausrichtung der Gewerkschaft NGG beschließen. Außerdem stehen Vorstandswahlen an. Die bisherige Gewerkschaftschefin Michaela Rosenberger kandidiert nicht wieder. Ihr Stellvertreter Guido Zeitler bewirbt sich um die Nachfolge.