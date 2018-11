Berlin

Verschärfte Kontrollen gegen Falschparker auf Busspuren

05.11.2018, 04:22 Uhr | dpa

Autofahrer, die auf Busspuren, Radwegen und in zweiter Reihe parken, werden ab Montag verstärkt von der Polizei ins Visier genommen. An den Schwerpunktkontrollen in der ganzen Woche beteiligen sich auch die Ordnungsämter und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in elf von zwölf Berliner Bezirken. Mit der Aktion solle die Verkehrssicherheit gesteigert und für mehr Verständnis und Rücksichtnahme geworben werden.

Für die Kontrollen wurden Straßen ausgesucht, in denen Bus- und Radspuren sowie Radwege besonders häufig von parkenden Autofahrern blockiert werden. Im Frühjahr wurden in einer Woche knapp 4100 Verstöße festgestellt und 315 Autos abgeschleppt.