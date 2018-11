Markranstädt

Einrichtungen für überforderte Eltern in Leipzig gefragt

05.11.2018, 05:47 Uhr | dpa

Immer mehr Kleinkinder werden in Leipzig in speziellen Einrichtungen betreut, weil ihre Eltern überfordert sind. Derzeit sind 65 Kinder bis zum dritten Lebensjahr mit einem Elternteil in speziellen Wohngruppen untergebracht, vor drei Jahren waren es lediglich 45 Kinder, wie die Stadt Leipzig mitteilte. In den Gruppen helfen sich betroffene Mütter oder Väter, ihr Familienleben zu ordnen. Sie haben zumeist eine Alkohol- und/oder Drogenvergangenheit. Oft ist eine solche Einrichtung die letzte Chance für die Eltern, wenn sie ihre Kinder nicht an die Obhut der Behörden verlieren wollen.