Düsseldorf

Analyse: CDU-Rechtsruck würde Stimmen in der Mitte kosten

05.11.2018, 06:16 Uhr | dpa

Ein möglicher Rechtsruck der CDU unter neuer Parteiführung birgt aus Sicht des Düsseldorfer Politologen Prof. Stefan Marschall große Risiken. Eine solche Verschiebung biete kurzfristig keine Garantie, Stimmen von der AfD zurückzuerobern, sagte Marschall der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass Stammwähler aus der Mitte abwanderten.

"Die AfD ist jetzt in 16 Landtagen und im Bundestag. Sie ist in einer so robusten Situation - einfach 'rüber zu rutschen, wird nicht funktionieren", sagte der Wissenschaftler. "Wahlen werden immer noch in der Mitte gewonnen, allerdings ist die Mitte breiter geworden." Auch die Grünen zählten nun dazu. Die klassischen Wählerlager gebe es nicht mehr. "Alles ist beweglicher geworden."

CDU-Bundesvize Armin Laschet hatte in der vergangenen Woche ebenfalls vor einem eventuellen Rechtsruck seiner Partei unter einer neuen Führung gewarnt und gefordert, den "Kurs der Mitte" nicht zu verlassen. Unter den Bewerbern Jens Spahn und Friedrich Merz wäre eine solche Verschiebung in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Innere Sicherheit und Integration durchaus denkbar, meinte Marschall.

Während der großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel sei die CDU in vielen Bereichen weit nach links gerückt. "Sollte es einer dieser beiden Kandidaten werden, wäre es ein Zeichen, dass sich die CDU trennt von dem, was man als Sozialdemokratisierung bezeichnet hat und versucht, wieder stärker Grenzen zur SPD zu ziehen."