Braunsbedra

Brand in Recyclingfirma bei Braunsbedra unter Kontrolle

05.11.2018, 07:37 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einer Recyclingfirma bei Braunsbedra (Saalekreis) haben die Einsatzkräfte das Feuer am frühen Montagmorgen unter Kontrolle bekommen. Die Nachlöscharbeiten werden aber bis Montagabend andauern, wie die Feuerwehr Braunsbedra mitteilte. Das Feuer war am Samstagabend entdeckt worden. Kunststoff- und Plastikabfälle waren in Brand geraten. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie hoch der entstandene Schaden ist, blieb zunächst unklar. Auch zur Brandursache konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.