Hamburg

"Hinz & Kunzt" feiert 25. Geburtstag

05.11.2018, 07:46 Uhr | dpa

Mit einem extra dicken Jubiläumsheft, einem Kochbuch und einer Party feiert das Hamburger Straßenmagazin "Hinz & Kunzt" seinen 25. Geburtstag. Die erste Ausgabe des von Obdachlosen und sozial Schwachen auf den Straßen der Hansestadt verkauften Blatts war am 6. November 1993 erschienen. Als Vorbild diente dem Gründer Stephan Reimers, damaliger Landespastor und Leiter des Diakonischen Werkes Hamburg, das britische Straßenmagazin "The Big Issue". Nach Angaben von "Hinz & Kunzt"-Chefredakteurin Birgit Müller ist ihr Magazin das zweitälteste seiner Art in Deutschland. Ein paar Wochen älter sei das in München erscheinende "Biss".

"Zum Jubiläum präsentieren wir eine besonders dicke Ausgabe mit vielen Rück- und Ausblicken. Und Geschichten, die Mut machen", schreibt Müller auf der Internetseite von "Hinz & Kunzt" und erinnert sich: "Ein Vierteljahrhundert! Wie zuversichtlich wir damals waren und wie optimistisch!" In weiten Teilen seien sie das immer noch. "Jeden Tag erleben wir, wie eine Geschichte, die wir als total verfahren eingestuft haben, zu einem Happy End führt", berichtet Müller, die seit Anfang an dabei ist. Rund 530 "Hinz & Künztler" verkaufen das von professionellen Journalisten erstellte Heft, die Hälfte des Preises von 2,20 Euro dürfen sie behalten.

Die 300. Ausgabe feierte die Redaktion am 31. Januar dieses Jahres. ""Hinz & Kunzt" ist mehr als eine Zeitung", erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) aus diesem Anlass. ""Hinz & Kunzt" ist eine Lobby für viele Obdachlose und im besten Sinne ein Quälgeist der Sozialpolitik." Chefredakteurin Müller berichtete damals, dass man daran arbeiten müsse, mehr jüngere Leser anzusprechen - ohne die älteren zu verlieren. Die verkaufte Auflage 2017 lag mit rund 688 000 deutlich unter der Vorjahreszahl von rund 720 0000. Dazu habe unter anderem ein Konkurrenzblatt beigetragen.

Das aktuelle Jubiläum begehen die Macher nicht nur mit einer besonderen Ausgabe. Direkt am Geburtstag erscheint das Kochbuch "Willkommen in der KunztKüche!". Auf knapp 200 Seiten enthält es 25 Menüs von "Sterneköchen, jungen Wilden und anderen Küchengöttern", die im Frühjahr 25 Tage lang in der "KunztKüche" gekocht haben. Am Abend steigt in der Markthalle eine Party mit Musik von der Gustav Peter Wöhler Band sowie Gesprächen mit "Hinz&Künztlern" und Gästen, Moderator ist NDR-Journalist Michel Abdollahi ("Käpt'ns Dinner"). 25 Jahre "Aufstehen statt Aufgeben!" sollen gefeiert werden - "und ganz Hamburg ist dazu eingeladen!" Eintrittspreis: eine Spende.