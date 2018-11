Erfurt

Wasseranalyse des WWF: Thüringen nur im Mittelfeld

05.11.2018, 11:21 Uhr | dpa

Der WWF stellt der Qualität der deutschen Gewässer ein mieses Zeugnis aus. "Der Zustand deutscher Gewässer ist flächendeckend prekär", teilte die Umweltschutzorganisation am Montag in Berlin mit und mahnte die Umsetzung von EU-Vorgaben an. Besonders die Belastungen mit Nitrat aus der Landwirtschaft und mit Quecksilber seien zu hoch. Thüringen landete bei der Auswertung der Daten im Mittelfeld. 27,5 Prozent der Flüsse im Freistaat seien in einem schlechten ökologischen Zustand, 45,1 Prozent in einem unbefriedigendem. 20,9 Prozent der insgesamt 124 Fließgewässer seien in einem mäßigen und lediglich 6,6 Prozent in gutem Zustand.