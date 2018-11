Mainz

Mainz 05 verpflichtet Aarón Martín bis Sommer 2023

05.11.2018, 11:25 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Leihgabe Aarón Martín langfristig an sich gebunden. Der spanische Linksverteidiger steht nun bis zum 30. Juni 2023 bei den Rheinhessen unter Vertrag. Mit dem zehnten Pflichtspiel-Einsatz des 21-Jährigen in der laufenden Saison am Sonntagabend gegen Werder Bremen (2:1) hat eine entsprechende Klausel in den Verträgen mit dem spanischen U21-Nationalspieler und dessen ehemaligen Club Espanyol Barcelona gegriffen, teilte der Verein am Montag mit.

"Die Entwicklung von Aarón Martín ist so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. "Er ist ein Qualitätsspieler, der sofort den Sprung in die Stammelf geschafft hat."