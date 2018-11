Rostock

Universität Rostock feiert im kommenden Jahr 600. Geburtstag

Die Universität Rostock will im kommenden Jahr ihren 600. Geburtstag mit 160 öffentlichen und wissenschaftlichen Programmpunkten feiern. Mit ihnen soll das internationale und universitäre Profil der Hochschule reflektiert werden, sagte Unirektor Wolfgang Schareck am Montag. Zu den großen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen gehörten die multimediale Ausstellung in der Kunsthalle "Experiment Zukunft" und "Menschen - Wissen - Lebenswege" im Kulturhistorischen Museum. Dazu komme ein zweitägiges Sommerfest auf dem Universitätsplatz, das Musiktheaterprojekt "Dead End for Cornelius R." und die Akademischen Festtage. Höhepunkte des wissenschaftlichen Programms sind die Hochschulrektorenkonferenz und die Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).