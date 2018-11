Sarasota

Olympia 2024: Offshore-Segeln und Kiten neu im Programm

05.11.2018, 11:36 Uhr | dpa

Der olympische Segelsport wird neu geordnet: Bei seiner Jahrestagung in Sarasota in Florida hat der Weltseglerverband zwei neue Disziplinen in das Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen. Zweihand-Seesegeln und ein noch zu definierendes Kite-Format sollen in sechs Jahren vor Marseille als Mixed-Disziplinen ihre olympische Premiere feiern.

Verlierer ist die Finn-Klasse, die 2024 nicht mehr olympisch sein wird. Die seglerische Wiege von Top-Athleten wie Deutschlands bestem Olympia-Segler Jochen Schümann, America's-Cup-Rekordsieger Russell Coutts oder dem erfolgreichsten Olympia-Segler Sir Ben Ainslie aus Großbritannien hatte 1952 olympische Premiere gefeiert. Sie wird 2020 vor Enoshima in Japan ihren letzten Olympia-Auftritt erleben.