Dresden

Projekt gegen Rechtsextremismus an Schulen wird ausgeweitet

05.11.2018, 13:11 Uhr | dpa

Ein Modellprojekt, das Lehrer an Berufsschulen im Umgang mit Rechtsextremismus schult, soll ausgeweitet werden. Die wichtigsten Ergebnisse von "Starke Lehrer - starke Schüler" werden ins Schulsystem übernommen, kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Montag in Dresden an. Dafür sind in den nächsten beiden Jahren rund 400 000 Euro im Doppelhaushalt angemeldet. Das Modellprojekt wurde 2015 durch das sächsische Kultusministerium und die Robert Bosch Stiftung gestartet. Ziel war es, Lehrer beim Umgang mit Rechtsextremismus und diskriminierenden Äußerungen im Unterricht zu unterstützen. Beteiligt an dem Modellprojekt waren 23 Lehrer an neun Berufsschulzentren.