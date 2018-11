Pforzheim

Behinderungen im Bahnverkehr wegen Brückenbau bei Pforzheim

05.11.2018, 13:13 Uhr | dpa

Weil die Bahn bei Pforzheim eine neue Brücke über die die Autobahn 8 (Karlsruhe-Stuttgart) baut, kommt es von Samstag an zu Behinderungen im Zugverkehr. Bis zum 7. Dezember werden die IC-Züge zwischen Karlsruhe und Nürnberg umgeleitet, wie die Deutsche Bahn am Montag in Stuttgart mitteilte. Dabei entfallen die Halte in Pforzheim und Mühlacker.

Die Regionalzüge zwischen Karlsruhe und Pforzheim sowie zwischen Mühlacker und Stuttgart sollen bis auf wenige Ausnahmen planmäßig fahren. Zwischen Pforzheim und Mühlacker wird ein Busersatzverkehr eingerichtet. Die Stadtbahnen der Linie S5 zwischen Pforzheim und Mühlacker fallen aus und werden durch Busse ersetzt.

Die Autobahn wird an der Brückenbaustelle an den Wochenenden vom 16. bis zum 19. November und vom 30. November bis zum 3. Dezember jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt.